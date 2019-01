Prefeitura abre 50 vagas em curso de capacitação para jovens

Da redação com informações da assessoria

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria Municipal de Políticas para Juventude, em parceria com a Unicam Ensino Profissional e Instituto Casa do Saber, realizará o curso "Escola de Vencedores". O evento acontece de 11 a 15 de fevereiro, das 14h às 17h, na própria Unicam, localizada à tua 15 de Novembro, 1131, Centro.

O curso "Escola de Vencedores" faz parte do programa "Levanta Juventude", que já capacitou e orientou mais de 4.500 jovens, de 15 a 29 anos. Através de parcerias com o setor privado, o programa está consolidado na comunidade jovem de Campo Grande.

O curso “Escola de Vencedores” será ministrado pela palestrante Graziela Alencar, formada em administração pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), que trabalhou em agências bancárias e hoje atua como CEO (Diretora Executiva) no Instituto Casa do Saber, onde desenvolve cursos de PNL, Coach Life e também é autora de plataformas de desenvolvimento pessoal, e o Palestrante Eduardo Quirino, formado em técnicas de transações imobiliárias, CEO e administrador controller (gerente financeiro) da Casa do Saber.

Na oportunidade, serão apresentados temas como: perfil comportamental, inteligência emocional, decisão, mudança e autorresponsabilidade.

Para o subsecretário de Juventude, Maicon Nogueira, a união entre os setores público e privado faz com que seja possível a realização de cursos de capacitação. “A parceria que temos hoje faz toda diferença, pois temos a oportunidade de oferecer esses cursos gratuitamente. Buscamos acolher os jovens e ajudá-los a serem inseridos no mercado de trabalho”, explica Maicon.

Segundo a palestrante Graziela Alencar, o jovem aprenderá a desenvolver ferramentas que o ajude a tomar decisões que possam descobrir seu potencial. Também terão orientações sobre o papel no mundo profissional e suas responsabilidades. “O jovem é responsável pelos seus pensamentos, que geram ações, que geram resultados”, destaca Graziela Alencar.

Serviço:

Para participar, basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à rua 15 de Novembro, 532 – Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também