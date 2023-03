Prefeitura convoca 50 Assistentes de Educação Infantil na Capital

A Prefeitura de Campo Grande convocou 50 Assistentes de Educação Infantil nesta segunda-feira (13). Os aprovados devem se apresentar até na próxima terça-feira (21), às 8h, na SEMED (Secretaria Municipal de Educação).

A convocação está no Diário Oficial e é referente ao Edital de abertura publicado no Diogrande n. 6.600 de 31 de março de 2022. Os selecionados irão atuar na SEMED.

Segundo a publicação, 50 assistentes de educação foram convocadas, além de agentes de serviços de limpeza, eletricistas e pintores. Os aprovados devem estar com documento de identificação com foto em mãos no dia da apresentação.

Homologação

Foi homologado o processo seletivo com 2.651 aprovados no cargo de Assistente de Educação Infantil, que vão atuar nas Emeis (Escola de Educação Infantil) da Capital.

Após a homologação, agora inicia-se a convocação desses candidatos, que devem se apresentar conforme o edital divulgado em Diário Oficial.

