Prefeitura convoca aprovados em processo seletivo para assistente de educação infantil

A prefeitura de Campo Grande, por intermédio da SEMED (Secretaria Municipal de Educação), está convocando 159 aprovados no processo seletivo para assistente de educação infantil, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

De acordo com o edital de número 06/2024-08, publicado no Diogrande n. 7.516 desta terça-feira (28), a convocação é dos candidatos aprovados no processo seletivo simplificado aptos a atuarem na função de assistente de educação infantil.

Com isso, os convocados devem comparecer na Secretaria Municipal de Educação, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460, Vila Margarida, para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

A convocação é no dia 29 de maio, quarta-feira, às 8h. Clique aqui e veja a lista dos convocados, a partir da página 6, clicando aqui.

