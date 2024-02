Prefeitura convoca assistente educacional inclusivo e auxiliar de manutenção

Estão sendo convocados pela Prefeitura de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Educação, os candidatos aprovados em processo seletivo para as funções de auxiliar de manutenção e assistente educacional inclusivo.

Os candidatos aprovados para auxiliar de manutenção do Edital de abertura n. 01/2024-04 devem comparecer na Semed nesta terça-feira (27) às 13h30 para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.



Já para quem está inscrito em uma das vagas para assistente educacional inclusivo do Edital de abertura n. 02/2024-01, a apresentação na Semed deve ocorrer amanhã às 8h. O Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed), fica na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida.

Confira os nomes na publicação desta segunda-feira (26) no Diogrande oficial 7.399 .



Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também