Prefeitura convoca assistentes de educação infantil aprovados

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado na função de assistente de educação infantil foram convocados através de publicação do Diário Oficial desta segunda-feira (22), pela Prefeitura de Campo Grande através da Secretaria de Educação (SEMED).

A convocação é referente ao Edital de abertura n. 06/2024-01. Os candidatos chamados são aqueles aprovados nas vagas de ampla concorrência e na cota para negros.

Eles devem comparecer nesta terça-feira (23) às 8h no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho (Semed) para receberem orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também