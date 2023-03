Prefeitura convoca condutores de ambulÃ¢ncia aprovados

Os candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de motorista de veículos pesados (Condutor de Ambulância), estão sendo convocados pela Secretaria de Gestão e Saúde, conforme publicação desta segunda-feira (27) do Diário Oficial de Campo Grande.



Os nomes convocados devem comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/SEGES, na Av. Afonso Pena, 3297, conforme relação nominal, local, data e horário especificados no Edital, para orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.



Confira os nomes convocados e o edital no link.

