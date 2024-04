Prefeitura convoca estagiários aprovados em processo seletivo

A Secretaria Municipal de Gestão publicou nesta sexta-feira (5), a convocação dos candidatos aprovados no Processo de Seleção de Estagiários, constante no Edital n. 01/2024-10/GEPEP/SEGES.

Os selecionados devem comparecer na Gerência de Promoção e Experiências Profissionais, da Secretaria Municipal de Gestão, na Av. Afonso Pena, n. 3.29, conforme relação nomial, data e hora estipuladas na publicação do Diário Oficial .

Entre os documentos que devem ser levados estão Uma foto 3x4 atualizada; certidão de nascimento (se for solteiro) ou de casamento, ou de averbação de divórcio; RG (cópia simples, acompanhada do original), atualizado de acordo com o estado civil.

Não serão aceitos CNH, ou outro documento em substituição. Confira a relação de candidatos convocados no link.

Foram convocados estagiários de Agronomia, Direito, Nutrição, Jornalismo, Serviço Social, Psicologia, Administração, Engenharia Civil, História, Farmácia, Artes Visuais, Turismo E Ciências Contáveis.

