Prefeitura divulga audiência pública sobre empreendimento no Carandá

O Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV), do empreendimento da Saraiva de Rezende com 49 unidades habitacionais na Rua Antônio Maria Coelho no bairro Carandá, será alvo de audiência pública em maio.

Conforme publicação da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), a audiência para discutir os impactos da construção do prédio com a vizinhança ocorrerá no dia 16 de maio (quinta-feira) às 18h no Auditório Engenheiro Nilo Javari Baren - Planurb - Rua Hélio de Castro Maia, 279 - Jardim Paulista com transmissão pelo YouTube: educacaoambientalplanurbcg9987.

A população também pode enviar contribuições protocoladas na Planurb ou encaminhadas para o e-mail [email protected].

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também