Prefeitura divulga chamamento para praça de alimentação da "Cidade do Natal"

A prefeitura publicou no Diário Oficial (Diogrande) desta segunda-feira (21), através da Secretaria de Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), chamamento público às Organizações da Sociedade Civil (OSC) que têm interesse em colaborar com a “Cidade do Natal” para organizar a praça de alimentação que será implantada na área durante o evento com área de 1.099,00 metros quadrados.

De acordo com o edital, o chamamento tem por finalidade divulgar aos comerciantes interessados que pretendem ajudar no espaço onde será a praça de alimentação, no estacionamento do Parque das Nações Indígenas, em regime de mútua colaboração. A data informada para o início dos trabalhos vai do dia 13 de dezembro deste ano a 1º de janeiro de 2020.

O local denominado com decoração natalina, programação cultural em todos os dias do evento, estrutura de palco, som, iluminação e demais estruturas para a realização do evento “Cidade do Natal 2019”. Ainda de acordo com a publicação no Diogrande, os aqueles que pretendem ter um espaço cedido pela prefeitura que investir recursos próprios.

As propostas dos interessados deverá se integres em envelope lacrado, mediante ofício de encaminhamento à Segov para o secretário Antônio Cezar Lacerda Alves, na Avenida Afonso Pena, n. 3.297, Centro. As dúvidas poderão ser sanadas pelo telefone 2020-1112 ou pelo e-mail secretario@segov.campogrande.ms.gov.br .

Croqui do projeto

