Prefeitura e Estado entregam 23 casas para famílias da Cidade de Deus

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, entregou nesta sexta-feira (3) 23 novas residências a famílias que moravam na antiga favela Cidade de Deus. Das residências, nove foram construídas no Jardim Canguru e 14 no Residencial José Turel.

No total, já foram atendidas pelas obras da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) e a Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul (Agehab) cerca de 130 famílias.

A construção dessas moradrias faz parte do convênio de Substituição de Moradia Precária, assinado entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal da Capital para a construção de 150 moradias, 98 unidades no Residencial José Teruel Filho e 52 no Jardim Canguru.

Foram investidos cerca de R$ 9.207 milhões, sendo R$ 7.808 milhões com recursos do Estado e R$ 1.399 com recursos da Capital.

