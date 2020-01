Prefeitura e Sebrae traçam estratégia para movimentar a 14 de Julho

Depois da requalificação da rua 14 de Julho, a prefeitura e o Sebrae/MS realiza uma consultoria inédita, a Place-Branding, para ouvir diferentes sugestões de grupos e criar novas atrações para a via.

Atualmente, a consultoria está na etapa de engajamento comunitário, com a realização de oficinas para ouvir sugestões e anseios da população. Já ocorreram encontros com Mulheres, Idosos, Pessoas com Deficiência, Jovens, Comerciantes, Representantes do Turismo, entre outros.



Para realizar o trabalho, o Sebrae/MS contratou a empresa Place For Us, primeira especializada no assunto no país. Segundo o consultor Caio Esteves, a proposta é ouvir diferentes grupos. “Procuramos entender as diferentes visões do local para ter um termômetro do que se espera desse lugar que acabou de sofrer uma requalificação bastante impactante”.



Conforme a secretária de Cultura e Turismo de Campo Grande, Melissa Tamaciro, o objetivo é fazer com que a população se identifique com a via, para que a obra vá além da estruturação física. “Temos uma expectativa de cada vez mais em camadas, ir reunindo as lideranças e as governanças, e trabalhando até chegar na ponta. Esperamos conseguir extrair vivências reais, impactando no pertencimento”.



Participantes



De espaço para pets, palco para atrações culturais e acessibilidade, as sugestões são variadas e demonstram o potencial da Rua 14 de Julho. Para o comerciante Djalma Nogueira, da loja Beco Acessórios, "somos os mais interessados, mas precisamos deste apoio, queremos transformar a rua no ‘shopping de céu aberto’ que esperamos. Isso vai trazer cultura, lazer, e consequentemente fomentar o comércio e a economia local”, disse.



Já a empresária Flavia Siqueira, embaixadora da Rede Mulher Empreendedora observou oportunidades para a via. “O poder de comércio e cultural da 14 estava mitigado, então estamos resgatando isso, é uma oportunidade para as pessoas perceberem diferentes usos e costumes”.



Place Branding



A consultoria tem como foco o levantamento, mapeamento, engajamento e proposições estratégicas, utilizando a metodologia Place Branding para identificar vocações, potencializar identidades e fortalecer lugares. O trabalho inclui a realização de quatro etapas: entrevistas; engajamento comunitário; consolidação do material e entrega do levantamento para o município.

