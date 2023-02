Prefeitura entrega kit de verduras e legumes no CRAS Vida Nova

Foram entregues pela Prefeitura de Campo Grande na última semana, através do projeto de hortas localizadas nas regiões urbanas, frutas da estação, fresquinhas e da melhor qualidade para 87 famílias assistidas no CRAS Vida Nova.

A ação é uma parceria da Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro) e o Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

A unidade é vinculada à Secretaria Municipal de Assistência Social e atende 102 idosos e 47 pessoas do intergeracional (de 30 a 50 anos) e 75 crianças no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. As entregas dos kits de verduras e legumes acontecem por grupos, sendo que cada um dos dois grupos recebe uma cesta semanalmente.

O secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio, Adelaido Vila, fala dos resultados do projeto. “A parceria da Sidagro com o FAC, assim com a SAS, tem conseguido fazer com que o produtor da agricultura familiar produza e tenha remuneração garantida. Além disso, esse alimento tem chegado às pessoas em condições de vulnerabilidade social”, diz.

O trabalho da Prefeitura combate a fome e fortalece a produção local, promovendo ações efetivas que vão ao encontro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da Agenda 2030 da ONU.

Deixe seu Comentário

Leia Também