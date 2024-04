Prefeitura faz tratamento nas figueiras das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena

A Prefeitura de Campo Grande, por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), inicia nesta semana um novo ciclo de tratamento fitossanitário nas figueiras (fícus microcarpa) localizadas no canteiro central das avenidas Mato Grosso e Afonso Pena. A ação tem o objetivo preservar e proteger a saúde das árvores.

O manejo será realizado em duas etapas, sendo uma etapa realizada durante a noite com a pulverização do óleo de neen para o controle de pragas como a mosca branca, e durante o dia trabalhada a questão nutricional e fisiológica das árvores, com a aplicação de macro e micronutrientes, os adubos NPK e também alguns compostos biológicos através da aplicação de fertilizante organomineral. Depois de 15 dias os serviços serão executados novamente. O trabalho é realizado sempre com o acompanhamento técnico da Semadur e com o apoio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), na questão do ordenamento viário.

A chefe do executivo, Adriane Lopes, destaca a relevância desse trabalho de preservação das árvores que fazem parte da história de Campo Grande “Essas Figueiras estão consolidadas na paisagem e fazem parte da memória cultural de Campo Grande, contribuindo para que a cidade seja referência para o mundo como uma ‘Tree City of the World’, são fundamentais para a qualidade de vida, pois prestam serviços ecossistêmicos. A manutenção das árvores é determinante para que as próximas gerações possam desfrutar de um ar fresco e uma água pura”.

Tree Cities of the World - Neste ano Campo Grande recebeu, pela quinta vez consecutiva, conquistou o título de “Tree City of de World”, em tradução livre “Cidade Árvore do Mundo”, sendo concedido anualmente pela Arbor Day Foundation e pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/ONU) para um seleto grupo de cidades que são exemplos em liderança no manejo das árvores em áreas urbanas e tidas como exemplo mundial para a solução de muitos dos problemas globais enfrentados atualmente.

São cidades que inspiram os demais governos a praticarem a preservação de suas florestas urbanas, O reconhecimento tem relação com a forma como a cidade planeja, realiza e mantém a gestão de suas florestas urbanas. Mais do que nunca, árvores e florestas são um componente vital de comunidades saudáveis, habitáveis e sustentáveis em todo o mundo para a rede.

Desta forma, as ações implementadas pela Prefeitura Municipal oportunizam a permanência de Campo Grande como integrante na rede de Cidades Árvores do Mundo.

