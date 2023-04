Prefeitura inicia contratualização de leitos pediátricos em hospitais particulares

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, através da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), estará publicando nesta segunda-feira (03) um chamamento público para os hospitais particulares com o objetivo de contratualizar novos leitos pediátricos para a Capital.

Serão contratados novos leitos clínicos e de UTI para desafogar os hospitais públicos de referência no tratamento de pacientes pediátricos com dengue e síndromes respiratórias.

A prefeita Adriane Lopes explicou que essa contratualização é essencial para garantir que as crianças da Capital tenham acesso à saúde pública. “Reunidos com a Secretaria de Saúde e representante do Ministério Público, informamos que está tudo sob controle, será aberto esse chamamento para que esses leitos sejam disponibilizados ainda nesta semana. Estamos atentos e cuidando das nossas crianças”, explicou a prefeita.

Segundo a Sesau, esse pico de casos é normal, já que com o início do período letivo o contato entre as crianças se torna constante, facilitando a disseminação de doenças respiratórias e resultando em alto número de atendimentos nas unidades de urgência e emergência.

Todos os hospitais particulares da Capital poderão participar da contratualização.

