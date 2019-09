Prefeitura intensificará trabalho de revitalização para liberar pista da norte-sul

A Prefeitura de Campo Grande anunciou que vai conseguir pagar quase 78% das medições pendentes de quitação na revitalização do Rio Anhandui, após liberação de R$ 3 milhões por parte do Ministério do Desenvolvimento Regional.

Após quitar o débito, a previsão é de que a partir da próxima semana, as obras voltarão a ser tocadas em um ritmo mais intenso, tempo necessário para as empreiteiras reforçarem as equipes.

Segundo o secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, a prioridade é reabrir ao tráfego a pista bairro, sentido centro da avenida Ernesto Geisel, no trecho entre as ruas Santa Adélia e Aquário.

Ainda segundo a Prefeitura, na próxima semana, equipes da SISEP vão iniciar a recomposição da base do pavimento, fechar os buracos onde o asfalto foi mantido, serviços que precederão ao recapeamento. Os funcionários das empreiteiras já estão trabalhando na reconstrução do meio-fio.

Assim que aprovada a reprogramação, em fase final de análise, começam os serviços de acabamento do primeiro lote entre as ruas Santa Adélia e da Abolição, com implantação da ciclovia, onde já está pronto o guarda corpo de concreto com 1,8 metro de altura que separa o canal do traçado da ciclovia, recomposição do pavimento e urbanização.

O andamento das obras de controle de drenagem, controle de enchentes e revitalização do Rio Anhandui, numa extensão de quase 2 quilômetros, ficou prejudicado por conta do atraso no repasse de recursos, totalizando R$ 4,9 milhões, que foram liberados em duas parcelas, R$ 3 milhões em junho e mais R$ 1,9 milhão, no mês seguinte.

Fiorese disse que o prefeito Marquinhos esteve mais de uma vez em Brasília, onde se reuniu com o ministro Gustavo Canuto. Ele também contou com o apoio da bancada federal para garantir a continuidade da obra.

