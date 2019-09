Radares no cruzamento da Afonso Pena com Ernesto Geisel já funcionam

Os aparelhos de fiscalização eletrônica instalados no cruzamento das avenidas Afonso Pena e Ernesto Geisel começaram a operar de maneira educativa desde quarta-feira (5).

No local, além dos radares, estão instalados equipamento misto para “pegar” quem avança o sinal vermelho, para o veículo sobre a faixa de pedestres ou realiza conversão errada. Instalados desde o final do mês de julho, os aparelhos aguardavam aferição do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e instalação de energia.

De acordo com a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) os aparelhos só começarão a operar de forma efetiva, ou seja, multando, a partir do dia 19 de setembro, quando encerra o período educativo.

Atualmente, Campo Grande tem 63 radares multando. Clique aqui e veja onde os aparelhos estão instalados.

