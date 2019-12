Prefeitura lança projeto para reforçar segurança na cidade

A Prefeitura de Campo Grande anunciou na manhã dessa segunda-feira (2) na Praça Ary Coelho a operação Cidade Segura, que intensifica a presença as ações de segurança nas sete regiões urbanas e centro da cidade.

O lançamento contou com a presença do prefeito, Marquinhos Trad e o secretário Especial de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja.

A operação será realizada nas sete regiões urbanas do município durante os próximos meses, com videomonitoramento, rondas motorizadas e a pé, pontos base, fiscalização de trânsito e de meio ambiente, patrulhamento ostensivo preventivo e instalação de contêiner que servirá de posto base de apoio logístico à Guarda Civil Metropolitana.

A região central contará com um reforço durante o fim de ano, quando aumenta o fluxo de pessoas e uma base preventiva foi inaugurado na Praça Ary Coelho. De acordo com dados da Associação Comercial, no fim de ano, o número de pessoas que passam pelo centro em um único dia pode chegar a 400 mil pessoas.

Visando esse número, o prefeito Marquinhos Trad lembrou a necessidade de medidas especiais no período. “Pesquisas mostram que 97% dos trabalhadores do centro e 98% das pessoas que visitam o centro, moram nos bairros. Significa que oferecer maior segurança nesta área protege não apenas os moradores do centro, que são em um número muito pequeno, mas, principalmente, protege as pessoas que moram nos bairros.”

Todos os dias, uma frota de 38 viaturas, 20 de quatro rodas e 18 de duas rodas, e 80 agentes atuarão diuturnamente nas rondas e pontos bases em todo o território urbano de Campo Grande.

