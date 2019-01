Prefeitura libera um lado da Afonso Pena e interdita o outro para obras

A partir de quarta-feira (30) o trecho da Afonso Pena com a 14 de Julho, sentido Parque dos Poderes, que estava interditado, será liberado com 15 dias de antecedência. Mas o outro lado da pista, sentido aeroporto, será interditada.

No local, foram feitas as infraestruturas mais pesadas, que incluem rede de drenagem e elétrica. A antecipação da entrega foi possível porque as chuvas não foram tão intensas como normalmente são neste período de janeiro, e ainda contou com o trabalho estendido das equipes.

O prazo de conclusão dos serviços é de 45 dias. E para orientar os motoristas e a população em geral, foram instaladas faixas de aviso quanto aos possíveis desvios no trânsito.

A Agetran informa quais as rotas alternativas:

- Para quem está indo em direção ao aeroporto e região da avenida Júlio de Castilhos, pegar as ruas 13 de Junho, Padre João Crippa e Rui Barbosa, acessar pela rua Dom Aquino ou Maracaju e, se for possível, evitar a Rua Dom Aquino, já que a mesma receberá um grande fluxo de ônibus de transporte coletivo;

- Para quem está indo em direção ao bairro Amambai e região da avenida Bandeirantes, pegar a Rua Pedro Celestino ou 13 de Maio e acessar pela aveninda Fernando Correa da Costa. Se for possível, evitar a Rua 15 de Novembro, já que a mesma está recebendo um grande fluxo de veículos e provocando ponto de lentidão.

