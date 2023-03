Prefeitura nomeia mais de 80 profissionais da saÃºde aprovados em concurso

A Prefeitura de Campo Grande nomeu 87 novos profissionais da saúde, sendo 29 enfermeiros e 58 técnicos de enfermagem aprovados no concurso da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). A relação nominal e as orientações para apresentação e posse estão no Diário Oficial do Município (Diogrande) de terça-feira (07).

Os aprovados vão reforçar o atendimento nas unidades, repartições e serviços da Rede Municipal de Saúde. A inserção dos novos profissionais contribui para suprir as vacâncias existentes e reequilibra a composição do quadro funcional, refletindo, de maneira direta e indireta, na melhoria da assistência prestada à população.

O Município já havia convocado 550 profissionais de Enfermagem aprovados no concurso de 2019.

Deixe seu Comentário

Leia Também