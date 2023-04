Prefeitura publica nove convocações de aprovados em diversas áreas

Através das Secretarias de Educação e Gestão, a Prefeitura de Campo Grande publicou no Diário Oficial desta segunda-feira (17), a convocação de candidatos aprovados em diversos processos seletivos para comparecerem nas autarquias indicadas para orientações e ocupação das vagas.

Educação



Estão sendo convocados a comparecerem na Secretaria Municipal de Educação os candidatos a assistente de secretaria, auxiliar de manutenção e inspetor de alunos conforme previsto no item 10 do Edital n. 16/2021-01.

Os candidatos aprovados do processo seletivo simplificado para assistente de educacão infantil, conforme previsto no item 10 do Edital de abertura n. 06/2022-01, publicado no Diogrande n. 6.600, de 31 de março de 2022.

E os aprovados na função de merendeiro, conforme previsto no item 11 do Edital de abertura n. 14/2022-01, publicado no Diogrande n. 6.751, de 26 de agosto de 2022 também foram convocados. O local e horário para comparecer e levar os documentos estão disponíveis no Diário Oficial a partir da página 3 .

Gestão e Administração

A Secretária Municipal de Gestão do Município convoca candidatos aprovados no processo seletivo simplificado para seleção e contratação de auxiliar administrativo e financeiro, referenciado no Parecer n. 26/2021/SEFIN.

Também foram convocadas as candidatas classificadas no processo seletivo para atuar na função de assistente social/Sesau, para complementação da convocação realizada anteriormente.

SAÚDE

O candidato Eduardo Vaz, aprovado na 101ª colocação processo seletivo para atuar na função de psicólogo também foi convocado para comparecer na Secretaria Municipal de Gestão/GEMOL.

GESTÃO

Também foi convocada Jennefer de Almeida de Barros Teles, aprovada na 15ª colocação no processo seletivo para atuar na função de advogada e comparecer na Seges/Gemol na Av. Afonso Pena, n. 3.297 – Paço Municipal, no dia 19 de abril de 2023, às 9 horas, para receber orientação sobre a documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação no procedimento de contratação.

GERAIS

Conforme previsto no item 11 do Edital n. 01/2023-01, publicado no Diogrande n. 6.902, de 11 de janeiro de 2023, os candidatos aprovados nos processos seletivos para a função de Agente de Serviços de Limpeza, Eletricista e Pintor, foram convocados a comparecer na Secretaria Municipal de Educação.

