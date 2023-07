Prefeitura realiza atendimentos para regularizar moradores da Homex

Ao longo de todo o sábado (1º), equipes da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf) e Energisa realizaram atendimento na Escola Municipal Professora Maria Regina de Vasconcelos Galvão, para moradores darem início às ligações regulares de energia elétrica.

“A definição com relação às questões fundiárias, nos dando a oportunidades de morar no que é nosso, já foi motivo de muita alegria, agora ver os postes sendo instalados, fios sendo passados da maneira correta é a realização de mais um sonho. A regularização da energia elétrica traz alívio para todos nós, traz perspectiva de futuro à comunidade que deixa de ser uma irregularidade e começa a ser conhecida e a se estruturar como bairro e, com isso, proporcionando aos moradores mais qualidade de vida”, destacou o presidente da Associação de Moradores do Bairro Varandas do Campo, Leodomar Rodrigues.

Em março deste ano, a Prefeitura de Campo Grande sancionou o Projeto de Lei nº 10.885/2023, que regulariza a área da Homex, localizada na região do Jardim Centro-Oeste. Com mais de 1.500 famílias residentes, esse avanço coloca fim a uma espera de uma década e proporciona mais tranquilidade e segurança aos moradores.

Nesta primeira etapa serão atendidos os residentes nas quadras N, T, Q, R, S, T, U e V, onde moram cerca de 360 famílias.

Permuta de áreas

A medida adotada pela Prefeitura envolve o repasse de uma área de 65,4 mil m², localizada no Riviera Park, à Massa Falida da Homex Brasil. Além disso, o Executivo Municipal assumirá os 28 lotes que compõem a ocupação. Com um custo médio de R$ 20 mil por lote, os moradores terão a oportunidade de parcelar o pagamento em até 300 meses.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), em breve, realizará os trabalhos de georreferenciamento, levantamento topográfico e já finalizou a captação da documentação necessária para a abertura dos processos individuais de regularização fundiária. A expectativa é de que todo o processo seja concluído até o final do próximo ano.

