Prefeitura realiza processo seletivo para contratar merendeiros

A prefeitura de Campo Grande, publicou nesta quinta-feira (14), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande), o Edital 03/2019-01, que torna público aos interessados a abertura do período de inscrições do Processo Seletivo Simplificado para seleção de merendeiro para atuar na Secretaria Municipal de Assistência Social.

Esta é a primeira vez que a SAS realiza processo seletivo para contratar profissionais dessa área de atuação. Até então, os merendeiros que atendem as unidades ligadas à Assistência Social são cedidos de outras secretarias.

O edital prevê a oferta de um total de 150 vagas, sendo que destas, oito estão reservadas para candidato com deficiência (PcD). A jornada de trabalho será de 40 horas semanais e o salário é de R$ 1.100,00. Para o cargo é exigido que o candidato seja alfabetizado.

Os candidatos poderão inscrever-se exclusivamente através do site www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo , no período das 10h às 16h do dia 18 de fevereiro de 2019, observado o horário oficial do estado de Mato Grosso do Sul.

São atribuições para o exercício da função de merendeiro:

1. a) Preparar as refeições destinadas ao aluno durante o período em que permanecer na Instituição, de acordo com a receita e o cardápio do dia;

2. b) Distribuir a merenda de acordo com as normas básicas de nutrição e higiene, no horário indicado pela direção da unidade;

3. c) Realizar a organização, manutenção, limpeza e conservação da cozinha, bem como de outros ambientes existentes na unidade escolar;

4. d) Utilizar corretamente as normas de higiene e conservação dos alimentos;

5. e) Manusear de forma correta os materiais e equipamentos da cozinha;

6. f) Receber, conferir e armazenar de maneira adequada os gêneros alimentícios;

7. g) Controlar os estoques de produtos utilizados na alimentação escolar.

A presente seleção será realizada em duas etapas denominadas Inscrição Online e Prova de Títulos, sendo esta de caráter eminentemente classificatório.

Os candidatos classificados serão convocados para contratação pelo município de Campo Grande, para exercício na Secretaria Municipal de Assistência Social, por um período de 12 meses, na forma dos artigos 292 e 293, da lei Complementar 190, de 22 de dezembro de 2011, podendo ser renovado por igual período, uma única vez, a critério da administração municipal.

Quem tiver interesse em consultar o edital do processo seletivo, na íntegra, poderá acessar a edição nº 5.493 do Diogrande, disponível no endereço eletrônico http://portal.capital.ms.gov.br/diogrande .





