Prefeitura realiza terceiro "Todos em Ação" do ano

A Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, no bairro Vila Nova Campo Grande, recebeu o programa “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você” no último sábado (20), das 8h às 13h.

O evento contou com a presença da prefeita Adriane Lopes. “Quando chegamos nas comunidades temos esse contato direto com os munícipes e a Prefeitura tem que estar onde o povo está. Aqui a expectativa é de atender 20 mil pessoas e o nosso objetivo é continuar levando esse trabalho para as sete regiões de Campo Grande”, disse ela. Segundo Aline Freitas, moradora da Vila Nova Campo Grande, às 6h a fila de atendimento já estava dando a volta na escola.

Foram ofertados mais de 300 serviços gratuitos, para as milhares de pessoas que estiveram presente no Mutirão. A emissão e regularização de RG liderou a procura por atendimento na edição do Todos em Ação.

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) estava presente e revalidou o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social. A população também aproveitou os serviços de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas.

As pessoas presentes também tiveram a oportunidade de vacinar cães e gatos contra a raiva, e contou ainda, com encaminhamento para castração e vermifugação feitos pela Subsecretaria de Bem-Estar Animal (Subea).

Os moradores puderam levar para casa verduras e legumes manipulados na Unidade Técnica de Agricultura Urbana (UTA/FAC), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do Fundo de Apoio à Comunidade (FAC).

Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) orientaram à população em relação a isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, revisão de dados cadastrais, além de instruções quanto aos procedimentos de podas ou remoção de árvores. A pasta também distribuiu mil mudas frutíferas aos moradores da região.

Este foi o terceiro Mutirão Todos em Ação de 2024. E contou com apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, brinquedos para as crianças e sorteio de brindes.

