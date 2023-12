Prefeitura publica edital de concurso com 323 vagas para professores

A Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) publicou no Diário Oficial desta terça-feira (5), o edital 01/2023 para o concurso público de provas e títulos para professor efetivo da Rede Municipal de Ensino (Reme) com carga horária de 20 horas semanais.

São 323 vagas com salário inicial partir de R$3.671,07 e as inscrições devem ser realizadas via internet a partir das 10h do dia 11 de dezembro até as 23h59min do dia 15 de janeiro de 2024.

Sãoá 82 vagas para professor de educação infantil, 120 vagas para professor de ensino fundamental, 84 vagas para professor de arte, 10 vagas para professor de educação física, 5 vagas para professor de língua inglesa, 5 vagas para professor de língua portuguesa, 5 vagas para professor de matemática, 4 vagas para professor de geografia, 4 vagas para professor de história e 4 vagas para professor de ciências. Há percentuais de vagas para candidatos com deficiência, negros e indígenas conforme a legislação brasileira.

Gratuidade

A solicitação de isenção da taxa de inscrição será realizada via internet no período das 10h do dia 11 de dezembro até as 23h59min do dia 18 de dezembro, observado o horário oficial do Mato Grosso do Sul, mediante preenchimento do Formulário de Solicitação de Inscrição, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br . A relação dos pedidos de isenção deferidos será divulgada até o dia 27 de dezembro no endereço eletrônico www.avalia.org.br e também no Diário Oficial de Campo Grande .

Provas

As provas objetiva e redação serão aplicadas na data provável de 04 de fevereiro de 2024, em horário e local a serem informados através de edital publicado no Diário Oficial e disponibilizado nos endereços eletrônicos www.diogrande.campogrande.ms.gov.br , www.avalia.org.br e no Cartão de informação do candidato.

Os candidatos irão realizar uma prova objetiva com perguntas de conhecimento específico e perguntas de conhecimentos básicos em caráter eliminatório e classificatório. Também haverá aplicação de prova de redação em caráter eliminatório e classificatório e na 3ª fase haverá a prova de títulos.

Resultados

A divulgação do resultado definitivo da prova objetiva será em 01/03/2024 e o resultado definitivo da redação está previsto para 26/03/2024. Depois haverá a convocação para a prova de títulos e passado todo o processo, a divulgação da homologação do resultado final e classificação está previsto para 30/04/2024.

A convocação para as vagas informadas será feita de acordo com a necessidade e a conveniência da Administração Municipal, dentro do prazo de validade do concurso.

Deixe seu Comentário

Leia Também