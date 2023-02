Prefeitura regulariza a moradia de 70 famílias da Capital

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), realizou nesta quarta-feira (1º) um evento de regularização fundiária que garantiu a 70 famílias de todas as regiões da cidade, menos a central, Certidões de Regularização Fundiária (CRFs).

A prefeita Adriane Lopes explicou a importância da regularização fundiária e o poder transformador desse instrumento para o desenvolvimento da Capital.

"Mais de 5 mil famílias da Capital já foram beneficiadas durante a nossa gestão com a regularização fundiária. Nós vamos avançar ainda mais nessas entregas para que mais pessoas também tenham essa oportunidade. A regularização vai trazer a tranquilidade tão necessária a pais e mães de família que hoje vão deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilos, pois sabem que agora esse cantinho será de vocês", comentou.

O diretor-presidente em exercício, Cláudio Marques Costa Junior, reafirmou o compromisso da Prefeitura e o trabalho da Amhasf em acelerar os procedimentos.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também