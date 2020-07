Prefeitura retoma higienização das ruas em 4 bairros nesta quinta-feira

A Prefeitura de Campo Grande vai retomar a desinfecção e higienização de ruas nesta quinta-feira (9), a partir das 19h de fotma a integrar o conjunto de medidas preventivas contra o contágio da Covid-19.

A higienização começa hoje nos bairros São Conrado, Tijuca, Santa Emília e Vila São Pedro.

Serão utilizados em cada ação, dois caminhões pipa, cada um com capacidade para 25 mil litros, de uma solução com hipoclorito de sódio que serão vaporizadas com canhões dispersores, em toda a extensão da Rua Panambi Vera e o seu prolongamento, a Avenida General Alberto Carlos Mendonça de Lima. Esta é a 14ª ação de desinfecção em vias públicas de grande circulação que a Prefeitura executa.

O planejamento das desinfecções tem sido realizado em conjunto com a Agetran e a Sisep. Além de diversos bairros em todas as regiões, as feiras livres, Rua 14 de Julho e terminais de ônibus, Feirona e o Mercadão Municipal também passaram pelo processo de higienização. Nos terminais de ônibus, as descontaminações já foram feitas quatro vezes

