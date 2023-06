Prefeitura reúne 11 equipes para ajudar pessoas em situação de rua na Capital

Com as baixas temperaturas registradas em Campo Grande e a chuva constante, a SAS (Secretaria de Assistência Social) estará com 11 equipes de plantão durante a noite, para atender pessoas em situação de rua na capital. Nesta terça-feira (13), foram realizadas 27 abordagens e 13 acolhimentos até o momento.

De acordo com o secretário da SAS, José Mário Antunes, cerca de 350 pessoas estão em situação de rua.

Além disso há um mapeamento onde existe uma concentração maior de pessoas nessa situação.

“Nesses locais as equipes vão no local, fazem a abordagem e cabe ela aceitar ou não. Caso ela não aceite, não podemos obrigá-la devido a constituição. Dependendo do caso, ela recebe cobertores para não ficarem com frio”, contou o secretário.

Plantão

Quem encontrar algum morador em situação de vulnerabilidade, na rua, pode acionar o plantão da equipe da SAS nos números: (67) 99660-6539 e 99660-1469.

Frio

Nesta terça-feira (13), em Campo Grande, os termômetros marcaram 9,8°C, com sensação 6°C. A meteorologia prevê chuva até quinta-feira na região central do estado e o frio deve continuar por mais uma semana.

Deixe seu Comentário

Leia Também