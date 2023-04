Prefeitura terá estande voltado ao mercado de negócios na Expogrande 2023

À convite da Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrisul), a Prefeitura de Campo Grande estará com um estande especial de serviços para o público durante a 83ª edição da Expogrande que tem início na próxima quinta-feira (13)

O lançamento do Stand PMCG acontece na quinta às 17h. A Feira de Negócios tem o objetivo de realizar troca de experiências e a conexão e networking entre os participantes de forma presencial. O Stand vai oferecer oportunidades para que empresários e autoridades possam conhecer as últimas tendências e inovações do mercado de negócios com palestras, workshops e troca de cartões.

As inscrições podem ser feitas através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtb6hUlnryp3oxu2gGraFbLj03jn0dzfBXit7IFbCtYccO_A/viewform

Programação

Dia 13 (Quinta-feira) – 17h – Abertura do evento e lançamento do Stand PMCG

Dia 14 (Sexta-feira) – 16h – Carreteiro de Negócios – Ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos/17h30 – Associação Comercial Jovem de Campo Grande/ 18h – Negócios Imobiliário – Thiago Normando FTX

Dia 15 (Sábado) – 16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos / 18h – Qualidade da Carne na prática com Caio Rossato/Big Beef e empresa Vó Ermínia Alimentos (CT&I)

Dia 16 (Domingo) – 16h – Carreteiro de Negócios – ampliar a rede de contatos e estreitar o relacionamento, trocando informações e conhecimentos

Dia 17 (Segunda-feira) – 18h – Startups – Startup MS

Dia 18 (Terça-feira) – 16h – Carreteiro de Negócios/18h30 – Networking de Negócios – Dijan de Barros

Dia 19 (Quarta-feira) – 17h30 – Modalidades de pagamento/recebimento em moeda estrangeira – Grupo Travelex Confidence com Liliane Matos / 18h15 – Logística rodoviária na RILA – SETLOG/MS com Cláudio Cavol / 19h – Origem do Choripan – Chef Marcelo Giuliani/D’Roça Produtos Gourmet

Dia 20 (Quinta-feira) – 17h30 – Oportunidades de Financiamento para Empreendedores do Agronegócio – Sicredi CG/18h30 – Ecossistema de Inovação de CG com Luiz Bino

Dia 21 (Sexta-feira) – 16h – Carreteiro de Negócios/ 17h40 – O voo do agro – uso do drone para faturar mais no campo – FertiQuímica Agrociências Marcela Gomes / 18h30 – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor com Pedro Targino/Sistema 67 Prime

Dia 22 (Sabádo) –17h – Transformando resíduos de sementes em adubo orgânico Sementes Manejo/ 18h – Case de Sucesso: Empreendedorismo – Experiência, qualidade e sabor Bellamoni Sorvetes

Dia 23 (Domingo) – 17h – Encerramento: Campo Grande a Capital das OportunidadesPref CG

