Prefeitura usará drones para investigar focos da dengue na capital

O uso e aquisição de Drones, nas ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na capital, foi autorizado e publicado na edição desta segunda-feira (18), no Diário Oficial de Campo Grande.

De acordo com o decreto, os equipamentos poderão ser utilizados para captação de imagens aéreas de imóveis, cuja inspeção não possa ser realizada de forma usual.

O uso dos Drones deverá seguir as regras definidas pelas agências reguladores, como a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea).

A lei possibilita ainda a utilização dos aparelhos para outros fins de fiscalização, quando a situação epidemiológica do município for considerada estável, não havendo necessidade de emprego restrito do mesmo.

Em 2017 o município chegou a utilizar de maneira experimental um equipamento doado pela Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) à Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com resultados significativos no mapeamento de focos em prédios públicos de difícil acesso. Momentaneamente não há previsão para aquisição de novos aparelhos tão pouco definição quanto a utilização nas ações da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV).

Dados epidemiológicos

Segundo o último boletim epidemológico publicado pela Secretaria de Estado de Saúde, até o dia 12 de maio, Campo Grande registrou 13.039 casos notificados de dengue, sendo 7.606 confirmados e cinco óbitos. No mesmo período foram registrados 83 casos de zika e 49 de chikungunya.

