Procon apreende quase 59 quilos de produto impróprio para consumo em supermercado

Após denúncia de supostas irregularidades no Supermercado Big Four Itamaracá, a equipe de fiscalização do Procon Campo Grande (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) foi até o estabelecimento e constatou a veracidade dos fatos.

Além de produtos vencidos desde junho desse ano, também foram descartados produtos impróprios para o consumo, totalizando aproximadamente 59 quilos. Dentre os produtos apreendidos havia: peixe, cervejas, margarina, tempero, ração animal, entre outros.

Para denúncia o WhatsApp do Procon Campo Grande é (67) 98469-1001.

