Procon/MS descarta carne de carneiro e peixes no Mega Box Bom Jesus

Diligência realizada por equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, no supermercado Mega Box Bom Jesus, no Jardim Seminário, resultou na inutilização e descarte de cinco peças de carne de carneiro o que totalizou 14 quilos e 910 gramas bem como oito pacotes de cortes de peixe (pintado) e mais três exemplares inteiros da espécie totalizando 12 quilos e 128 gramas do produto.

O descarte se deu pelo fato de estarem expostos à venda sem quaisquer das especificações essenciais tais como prazo de validade e procedência o que constitui transgressão ao que determina o Código de Defesa do Consumidor. Foram encontrados, também vários itens com prazo de validade expirado, alguns dos quais desde o mês de junho deste ano, como é o caso de lentilhas expostas à venda.

Também foram retirados das prateleiras, inutilizados e descartados 33 pacotes de biscoitos diversos, 20 de macarrão para yakissoba e vários outros itens como salgadinhos, castanhas, massas para pastel, bebidas lácteas, sucos de frutas e refrigerantes. A reclamação formulada por consumidor dava conta da existência de divergência de preços entre as gôndolas e os efetivamente praticados nos caixas não sendo, entretanto, constatado.

