Supermercado Real, no São Conrado, é autuado por vender produtos vencidos

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS – autuou o supermercado Legal, localizado no Bairro São Conrado, por apresentar diversas irregularidades entre os produtos expostos para venda ao consumidor, principalmente com data de vencimento expirada.

Além disso, havia produtos sem as informações essenciais tais como procedência, peso e validade, bem como embalagens amassadas ou danificadas, todos inutilizados para não haver o risco de retornarem às prateleiras. No total 625 itens foram descartados. O supermercado em questão é parte de rede local e se trata de unidade reincidente em apresentar as irregularidades flagradas pela fiscalização do Procon Estadual.

Entre os volumes maiores de produtos, foram encontradas 51 unidades de farofa tradicional, o que perfaz um total de 25,5 quilos, e 11 pacotes de massa fresca para pastel totalizando 5,5 quilos, 183 unidades de doces, principalmente pé de moleque, além de sucos concentrados, biscoitos, mortadela, margarina, temperos e misturas para cremes diversos, queijo e coco ralados, pizzas e sopas.

Sem informações essenciais as fiscais encontraram doces, castanhas, massa para pastel e frutas e, ainda, impróprios por estarem com embalagens amassadas ou violadas, energéticos, sucos, queijos, milho em conserva, pó para bolos e geleia de mocotó.

A unidade comercial apresentou, também, divergência de peso entre as balanças existentes no estabelecimento, no total de cinco. Produtos que deveriam pesar um quilo chegaram a apresentar apenas 950 gramas, configurando-se em mais uma forma de lesar o consumidor.

A ação do Procon Estadual se deu em atendimento a denúncias, que podem ser formalizadas por meio do “fale conosco” que faz parte do site oficial www.procon.ms.gov.br, utilizando-se do WhatsApp com o número 9 9158 0088, pelo telefone 151 ou, ainda, dirigindo-se à sede do órgão estadual à rua 13 de Junho 930. O Procon/MS é órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

