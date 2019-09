Procon MS realiza ação orientativa para comerciantes no Shopping

Uma equipe do Procon/MS se deslocou até o Shopping Campo Grande na quarta-feira (11), para orientar lojistas e conscientizar consumidores a respeito dos direitos que são assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC) e quais as formas disponibilizadas para assegurar esses benefícios.

Cerca de 30 lojas foram visitadas, compreendendo que o bom relacionamento do fornecedor com o cliente assegura maior procura a cada estabelecimento. Já para o consumidor, foi dado conhecimento dos caminhos a serem percorridos cada vez que se sentir lesado em compras ou serviços dos quais tiveram necessidade.

O Superintendente do Procon, Marcelo Salomão, disse que a ação realizada no shopping foi só a primeira do projeto, "também faremos essa ação nos comércios dos bairros para depois seguirmos para os estabelecimentos do centro da cidade na 14 de julho”, afirmou.

De acordo com Marcelo Salomão, a ação também teve o objetivo de divulgar o programa do Procon Legal/Comércio legal. “A intenção é ganhar os logistas para participar do programa, através do edital no site da instituição e aderir o selo do bom fornecedor” explicou o superintendente.

O projeto visa fazer o fornecedor e comerciante de pequeno e médio porte terem interesse em conhecer a legislação consumerista, e fidelizar o cliente. Para tal é preciso conhecer suas obrigações do que fazer para estar dentro da lei do consumidor e usar a marca do Procon a favor do comerciante.

O selo, Bom Fornecedor, pode ser adquirido através do programa Procon legal/Comércio legal, e ser exposto na vitrine da loja do comerciante.

O aplicativo do Procon Legal/Comércio Legal vai ser lançado ainda esse ano. “Está quase pronto, vai ser mais uma ferramenta de denúncias e formação de pesquisas, que pode sair até outubro”, confirmou Marcelo Salomão.

O aplicativo estará disponível no site oficial www.procon.ms.gov.br e, todo pequeno ou médio empresário que estiver interessado poderá acessar e, satisfeitas as normas, se candidatar ao certificado emitido pelo Procon Estadual.

A ação realizada no Shopping faz parte dos eventos em comemoração aos 29 anos do Código de Defesa do Consumidor, bem como relacionados à Semana do Consumidor, realizados pela Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), órgão integrante da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast).

