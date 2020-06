Procon-MS encontra mesmo buquê de rosas a R$100 e a R$280 na capital

Comemorado no Brasil no dia 12 de junho, véspera do dia de Santo Antônio, considerado o “santo casamenteiro” para a comemoração, o Dia dos Namorados é uma data comemorativa, não oficial, de troca de presentes, como forma de demonstrar afeto entre casais de namorados, pretendentes ou oficialmente unidos.

Pensando na facilidade na hora de comprar o presente, a superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS), realizou pesquisa de preços envolvendo itens de maior como produtos de floricultura, relógios e perfumes, tendo encontrado diferenças que demonstram valer a pena verificar os valores de venda em mais de um estabelecimento.

No caso das floriculturas, a maior diferença está no buquê com 12 rosas colombianas à venda por R$ 100,00 no Cantinho das Flores na rua Pedro Celestino e por R$ 280,00 na Pequena Flor na rua Padre João Crippa.

A menor variação se dá na aquisição da cesta café da manhã tradicional com 20 a 30 itens. No Cantinho das Flores o preço é R$ 95,00 enquanto em outros três estabelecimentos está sendo vendida por R$ 120,00, diferença de 26,32 por cento.

No caso de perfumes, foram pesquisados 104 e a maior diferença de preços, 13,21%, em produto feminino, ocorre em relação ao 212 Vip Rosé eau de Parfum com 125 ml. O produto é vendido por R$ 529,90 na Renner e por R$ 599,90 na Anne Gachet e na Riachuelo. O menor índice percentual de R$ 0,90 está no Miss Dior eau de Parfum com 100 ml a venda na Anne Gachet por R$ 599,00 e na Riachuelo por R$ 599,90

Quanto aos preços de relógios, no caso do feminino a maior diferença está no Mondaine com pulseira de metal que na Renner custa R$ 129,90 enquanto na Pernambucanas R$259,90. O menor índice ficou com o relógio Mondaine com pulseira de couro à venda por R$ 139,90 na Riachuelo e por R$ 149,90 na Renner com diferença de 7,15%.

Na versão masculina, o relógio Mondaine com pulseira de couro na C&A custa R$ 99,99 enquanto na Riachuelo é encontrado por R$ 199,90. A menor diferença está em 8,30 % em relação ao relógio Technos com pulseira de couro que é vendido na C&A por R$ 239,90 e na Riachuelo por R& 259,90.

Confira a relação completa de preços nos estabelecimentos pesquisados pelo órgão: Floriculturas , Perfumes e Relógios .

