Procon-MS leva operação “Fila Zero” a Mundo Novo

Com denúncias dos clientes do Banco do Brasil de Mundo Novo – a 527 km de Campo Grande, a equipe de fiscalização da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS) foi até o município com a operação “Fila Zero” e flagrou várias irregularidades na agência bancária.

Uma das encontradas no banco foi a ausência de emissão de comprovantes com o horário de entrada e saída e, quando isso acontece, só em papel termossensível, o que fere a legislação em vigor. Na agência não existe exemplar do Código de Defesa do Consumidor disponível para consulta e, por isso, não há placa ou cartaz que indique sua existência.

Além disso, a placa que indica atendimento prioritário está incompleta por não constar, entre os beneficiários, portadores de transtorno de autismo, tendo sido registrado que há demora excessiva no tempo para o atendimento das pessoas, a lei estabelece uma permanência de 15 minutos em dias normais, 20 em dia de pagamento de funcionários públicos ou vencimento de taxas públicas e, no máximo, 25 em dias de véspera ou imediatamente posteriores a feriados prolongados.

Ainda na agência do Banco do Brasil, o totem para emissão de senhas as emite sem identificação do cliente para negociação em mesas e não dispõe de seleção para atendimento preferencial, forçando as pessoas que poderiam ser beneficiadas a participar da mesma fila das demais. A equipe do Procon de Mundo Novo também atuou na fiscalização.

