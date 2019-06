Procon continua realizando a operação "Fila Zero" em agências bancárias

A operação “Fila Zero”, do Procon Estadual, continua em Campo Grande, e, na segunda-feira (10), fiscais constataram irregularidades no relacionamento com consumidores (clientes), nas agências do banco Santander e Caixa Econômica Federal da rua Barão do Rio Branco, Centro.

Conforme o órgão, os problemas são recorrentes na maioria das agências já visitadas pela fiscalização.

No Santander, os problemas encontrados foram a negativa de atendimento “na boca do caixa”, o que só ocorreu diante de muita insistência de usuários e encaminhamento aos caixas eletrônicos. A agência dispõe de quatro equipamentos, mas um deles estava inoperante. Além disso, não havia senha eletrônica e a emissão estava sendo feita por meio de um “bloquinho de anotações”, impossibilitando o controle do tempo de espera pelas pessoas que procuram os serviços.

Marcelo Salomão, superintendente do Procon/MS afirma que "não haverá trégua na fiscalização. Não somos inimigos dos bancos, mas nosso foco é a defesa do consumidor".

Na Caixa Econômica Federal (CEF) os clientes estavam aguardando mais de 15 minutos para atendimento, em desconformidade com a lei estadual 2.085/00, que prevê tempo máximo de espera em 15 minutos em dias normais, 20 minutos em dias de pagamento de funcionários públicos e 25 minutos em véspera ou no dia posterior a feriados prolongados.

A agência não possui placa que identifique local para atendimento a gestantes, pessoas com crianças no colo, idosos, portadores de necessidades especiais ou autistas e não divulga existência de exemplar do Código de Defesa do Consumidor para a consulta das pessoas, item que já foi fornecido pela fiscalização em intervenção anterior.

Também foi registrado como repetitiva a emissão de comprovantes em papel termossensível, o que se configura desobediência à legislação.

