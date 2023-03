Procon Municipal lanÃ§a site de denÃºncias durante aÃ§Ã£o na Capital

O Procon Municipal de Campo Grande lançou, nesta quarta-feira (15), o site oficial para denúncias e reclamações, durante a ação “Estamos Quites” que acontece entre os dias 14 e 17 de março na semana do consumidor.

Conforme o subsecretário do órgão, Cleiton Thiago, que participou da ação, a proposta do canal é oferecer uma ferramenta acessível e simples para o consumidor formalizar suas denúncias e reclamações via internet.

"A ideia do site é que o consumidor faça suas denúncias online, sem precisar vir até o prédio do Procon ou ligar no 156, através do site ele pode realizar todas suas denúncias", afirmou.

Em relação a plataforma, Cleiton garante que é de fácil acesso e compreensível para todos os públicos. "Ela é bem objetiva e simples, pensamos num site para qualquer público, tanto jovem como idoso, é bem acessível", reforçou.

Durante os quatro dias de evento, o procon contará com o apoio dos parceiros: Águas Guariroba, Energisa, SAS (para fazerem o cadastro Único), Claro, Oi e Associação Comercial.

Os descontos para os consumidores serão analisados pelos próprios colaboradores das concessionárias e empresas de telefonia. Todas as condições de pagamento da semana do consumidor serão válidas e finalizadas ao término do evento.

Deixe seu Comentário

Leia Também