Programa Alimenta Brasil distribuiu 22 toneladas de frutas e hortaliças em 10 dias

O Programa Alimenta Brasil já distribuiu cerca de 22 toneladas de frutas e hortaliças, em apenas 10 dias, para cerca de 62 unidades e conveniadas. A ação distribui produção do operacionalizado através da parceria entre a Secretaria de Assistência Social (SAS) e Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro).

As verduras, legumes, frutas e hortaliças são entregues nas unidades e repassadas para a comunidade uma vez por semana. O programa está disponível para toda população, basta que o responsável familiar esteja com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado e morar na região do Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

A entrega da produção teve início no dia 16 de janeiro, e até o momento cerca de 22 toneladas de frutas e hortaliças foram distribuídas para a comunidade. O intuito é ampliar o acesso à alimentação para as famílias em situação de vulnerabilidade, levando não somente alimentação saudável, mas também dignidade

Programa Alimenta Brasil

O Programa Alimenta Brasil conta com apoio da Prefeitura Municipal de Campo Grande através da parceria entre a SAS e Sidagro. Ao todo 21 mil famílias que vivem em situação de insegurança alimentar serão beneficiadas pelo PAB através da rede socioassistencial. A SAS possui 40 unidades que atendem 8.441 famílias e 55 unidades conveniadas que atendem 12.915 famílias, totalizando 95 unidades impactadas.

O Secretário de Assistência Social, José Mário, enaltece o apoio da prefeitura da Capital e reforça a importância da parceria da SAS com a Sidagro. “O nosso objetivo está sendo alcançado, que é promover o acesso à alimentação para as famílias que vivem em insegurança alimentar, a parceria com a Sidagro está fazendo a diferença não só na vida das pessoas em situação de vulnerabilidade, mas também para os produtores. Só temos a agradecer a Prefeita pelo apoio”, disse o secretário.

Deixe seu Comentário

Leia Também