Programa Movimenta Campo Grande tem oficinas em todas as regiões da Capital

O Programa Movimenta Campo Grande, promovido pela Fundação Municipal de Esporte (Funesp) retornou as atividades nesta segunda-feira (23), e conta com 33 oficinas presentes nos parques e praças das sete regiões da Capital.

Estão sendo oferecidas atividades como academia ao ar livre, alongamento, atletismo, baby fut, ballet, ballet aquático, beach tennis, bocha, capoeira, fitdance, futebol, futebol americano, futebol sete, futevôlei e GAP.

Além disso, o programa também conta com oficinas de ginástica artística, ginástica localizada, ginástica na cadeira, ginástica para gestantes, ginástica laboral, ginástica rítmica, grupo de corrida, hidroginástica, musculação, natação, pilates, ritbox, ritmos, tênis, treinamento funcional, voleibol, yoga e zumba.

O diretor presidente da Funesp, Odair Serrano, explica que o objetivo é “fazer melhor atendimento à população com as atividades esportivas” e levar para a comunidade de todas as regiões da cidade “mais qualidade de vida”.

A Gerente de Atividades Sistemáticas da Fundação (GAS), Luana Sabatine, explica que esse ano terá um aumento número de atendimentos à população. “Esperamos dar continuidade às ações que vêm sendo realizadas desde a implementação da Política Movimenta Campo Grande em 2017 e ampliar os atendimentos nos projetos desenvolvidos”, comentou.

Caso haja interesse, a pessoa pode se inscrever nas atividades e oficinas diretamente no local, com o professor que oferece a modalidade.

Para informações sobre onde as atividades estão sendo oferecidas, a população pode estar acessando o site da Prefeitura .

