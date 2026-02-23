Programa Recomeçar Moradia inicia atendimentos nesta segunda-feira

A Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Emha) e da Secretaria Executiva da Mulher (Semu), iniciou nesta segunda-feira (23) o atendimento de 60 mulheres vítimas de violência doméstica convocadas para continuidade no processo de seleção do Programa Recomeçar Moradia. O serviço seguirá ao longo da semana até sexta-feira (27).

A convocação foi publicada por meio do Edital de Comparecimento, divulgado na última quinta-feira (19), no Diogrande nº 8.227. As convocadas devem comparecer para apresentação de documentos pessoais e comprovação dos critérios exigidos em edital.

A triagem é realizada por uma comissão composta pela Emha e Semu, com atendimento na Casa da Mulher Brasileira, localizada na Rua Brasília, Lote A, Quadra 2, s/n, Jardim Imá. O atendimento ocorre das 7h às 14h e vai até dia 27 de fevereiro, de acordo com a classificação e o cronograma abaixo:

1ª à 12ª classificação – 23/02/2026

13ª à 22ª classificação – 24/02/2026

23ª à 33ª classificação – 25/02/2026

34ª à 44ª classificação – 26/02/2026

45ª à 60ª classificação – 27/02/2026

Sobre o programa

O Programa Recomeçar Moradia oferece auxílio mensal de R$ 500, pelo período de 12 meses, com o objetivo de garantir que pessoas em situação de vulnerabilidade social tenham condições de acessar uma moradia digna e arcar com os custos do aluguel. Durante todo o período do benefício, as famílias recebem acompanhamento contínuo da equipe social da EMHA, que atua no fortalecimento da autonomia, segurança e estabilidade habitacional.

