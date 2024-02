Programa 'Todos em Ação' chega ao Portal Caiobá no próximo sábado

O bairro Portal Caiobá será o primeiro a receber o programa itinerante “Todos em Ação – a Prefeitura Mais Perto de Você” em 2024. O evento será realizado no próximo sábado (2), das 8h às 13h, na Escola Municipal Antônio Lopes Lins.

Com mais de 300 serviços ofertados gratuitamente para a população, a iniciativa conta com a participação das secretarias, mais de 70 serviços no local em diversos segmentos serão oferecidos à população. A parceria com o Mutirão ainda garante serviços viabilizados nas áreas contábeis, administrativas, de saúde, beleza, dentre outros.

A prefeita Adriane Lopes reitera a importância do evento nas comunidades. “Nós continuamos mais um ano com essa ação que traz respostas rápidas para os anseios da população, com oferta dos serviços. Sabemos que nem sempre é fácil se deslocar até as Secretarias, então temos realizado esse mutirão nas sete regiões da Capital, levando as Secretarias e os serviços até as comunidades, com resolutividade”, pontuou.

Para Thiago Cânepa Amorim, parceiro da ação, a união dos setores em prol das comunidades, deve beneficiar neste ano, pessoas de todas as sete regiões de Campo Grande. “Em 2024 o Mutirão completa 15 anos, para celebrar, vamos continuar com a parceria com a Prefeitura, realizando eventos em todas as sete regiões da Capital. Quem ganha é a população que pode em um único dia resolver problemas burocráticos, fazer exames, inclusive para animais de estimação ou ter uma manhã de diversão e entretenimento”, salientou Amorim.

Os serviços oferecidos pelas secretarias seguem normalmente como nas edições passadas. Equipes da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) estarão à disposição da população para orientações de isenção de IPTU para aposentados e pensionistas, revisão de dados cadastrais, além de instruções quanto aos procedimentos de podas ou remoção de árvores. A pasta vai distribuir, ainda, mudas frutíferas aos moradores da região.

A Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), estará com sala de vacina na Escola Municipal Antônio Lopes Lins. Haverá ainda, atendimentos nas áreas de avaliação nutricional, assistência farmacêutica, coleta de exame citopatológico do colo uterino (Preventivo), inserção de DIU, escuta qualificada e atendimento em saúde mental, ultrassonografia de vias urinárias, consulta com clínico geral, atendimento psiquiátrico, dentre outros.

A AMHASF (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários) estará com atendimento para revalidar o cadastro das pessoas inscritas no programa de habitação social, além de pagamento de parcelas e renegociação de dívidas.

A programação inclui apresentações culturais e musicais, gincanas, pintura facial, oficina de balão, brincadeiras para as crianças com direito a pipoca, algodão doce, brinquedos infláveis e sorteio de brindes.

Quem passar pelo evento vai poder levar para casa verduras e legumes manipulados na UTA/FAC (Unidade Técnica de Agricultura Urbana), além de roupas e calçados que fazem parte do Varal Solidário do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade). Serão ofertados ainda, cadastramento e orientações para os cursos de geração de renda.

Serviço

Mutirão Todos em Ação no bairro Portal Caiobá;

Data: 2 de março (sábado);

Horário: das 8h às 13h;

Local: Escola Municipal Antônio Lopes Lins;

Endereço: Rua Cibele, 460 – Bairro Portal Caiobá.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também