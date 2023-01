Pagamento do IPVA e licenciamento estão com prazos definidos em MS

Os motoristas sul-mato-grossenses já podem começar a se organizar para realizarem o pagamento do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e do licenciamento de veículos, isso porque o Governo do Estado publicou o calendário de cada segmento para facilitar a vida dos condutores.

Para quem realizar o pagamento do IPVA à vista até o dia 31 de janeiro, ganhará um desconto de 15%, assim como a primeira parcela, caso o proprietário do veículo aceite pagar em cinco vezes. Os demais débitos devem ser feitos em 28 de fevereiro, 31 de março, 28 de abril e 31 de maio.

Vale ressaltar que não recebeu o boleto, pode solicitar a segunda via no canal de atendimento do IPVA na internet, basta clicar aqui.

O calendário de licenciamento também foi divulgado. Conforme o Governo do Estado, as placas de final 1 e 2 o vencimento será até o último dia útil de abril. Já a placa final 3 (maio), final 4 e 5 (junho), 6 (julho), 7 e 8 (agosto), 9 (setembro) e 0 (outubro).

O licenciamento é como se fosse uma autorização para que o veículo continue e trafegar pelas ruas e estradas livremente. O documento é obrigatório e deve ser apresentado à autoridade de trânsito sempre que for solicitado, para não sofrer as penalidades previstas em lei.

