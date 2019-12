Projeto Férias no Parque tem início nesta segunda-feira

A Fundação Municipal de Esportes (Funesp), pelo segundo ano em Campo Grande levará para 4 bairros da Capital o projeto Férias no Parque. Durante um mês, os parques Jacques da Luz, Ayrton Senna, Tarsila do Amaral e Centro Olímpico Vila Nasser receberão atividades voltadas para crianças, adolescentes e adultos.

Durante 4 semanas, em dias específicos, os parques receberão pula-pula, brinquedos infláveis, futebol, frescobol, slackline, voleibol, basquetebol, jogos de tabuleiros, x-box, lutas e oficinas oferecidas gratuitamente.

Vanderlei Sandim, responsável pelo projeto, fala da importância do mesmo. ‘’Teve inicio em 2018 e com sucesso acrescentamos no calendário de programação da Funesp. E para este ano selecionamos 4 semanas e os parques com maior número populacional’’, comentou.

Programação

O primeiro parque a receber o projeto será o Jacques da Luz de 16 a 20 de dezembro.

Na semana do Natal, dias 23, 26 e 27 o Projeto estará no parque Ayrton Senna.

Já em janeiro de 2020, do dia 6 ao 10 as atividades acontecerão na região do Nova Lima no parque Tarsila do Amaral.

E de 13 a 15 de janeiro serão realizadas no Centro Olímpico Ruy Jorge da Cunha, na Vila Nasser.

Em todos os locais o projeto funcionará das 7h às 10h e das 14h às 20h, com participação gratuita de toda a população.

