Projeto "Mãos na Massa" leva oficina para três bairros da Capital; Confira quais

Com oficinas direcionadas para mães, pais, avós, tios e filhos, e com objetivo de mostrar como o simples fato de cozinharem juntos pode gerar memórias afetivas, o FAC (Fundo de Apoio à Comunidade) chega nesta semana nos bairros Santo Amaro, Jardim Canguru e Jardim Tarumã, em Campo Grande.

Ao todo, 20 mães e 20 crianças participam do projeto que visa, além da geração de renda, criar lembranças que serão levadas para a vida adulta da criança e até passada de geração em geração.

Nesta segunda edição do projeto serão produzidos biscoitos decorados e palitinhos de queijo. Ministrada pela Chef Nádia Arce, a aula acontece nesta terça-feira (27), na Vila Santo Amaro. Na quarta-feira (28), será no Bairro Jardim Canguru e na quinta-feira (29), no Jardim Tarumã.

Todo material é oferecido gratuitamente pelo FAC. As oficinas ministradas em parceria com a Amhasf (Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários), acontecerão das 14h às 16h. Ao final da aula, todos os participantes receberão a apostila e os biscoitos.

“Como o próprio nome já diz, o objetivo deste projeto é que mães e filhos coloquem a mão na massa, e juntos, criem memórias afetivas. Neste momento onde as crianças estão voltadas cada vez mais para o mundo tecnológico, nossa intenção é resgatar a convivência familiar”, destacou a Chef Nádia Arce.

As oficinas acontecem em datas especiais comemorativas. A primeira edição foi realizada para celebrar o Dia das Mães e agora em comemoração ao Dia dos Pais.

Mais informações sobre as oficinas e demais cursos podem ser obtidas pelo telefone do FAC, 2020-1361 e também nas redes sociais @fac.pmcg

Serviço

27/06 - Residencial Sírio Libanês – Vila Santo Amaro;

28/09 - Residencial Jardim Canguru – Bairro Jardim Canguru;

29/06 - Residencial Portal das Laranjeiras – Jardim Tarumã.

