Projeto 'Nossa Energia' atende moradores de Campo Grande e Dois Irmãos do Buriti

Atenção, consumidores! A Unidade Móvel do 'Nossa Energia' está atendendo moradores do bairro Jardim Bonança, em Campo Grande, e da cidade de Dois Irmãos do Buriti esta semana. A iniciativa é um projeto da Energisa em parceria com as prefeituras municipais, inserido no Programa de Eficiência Energética e na Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica).

Para quem é cliente de baixa renda haverá: troca de lâmpadas incandescentes e/ou fluorescentes compactas por lâmpadas LED; orientação e cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica conforme critérios estabelecidos pelo governo federal e sorteio de geladeiras mediante troca. Veja como funciona:

Ao ser contemplado, o cliente substitui a geladeira antiga pela nova com selo Procel. Isso significa um eletrodoméstico mais eficiente em termos de consumo de energia.

Confira os locais:

Jardim Bonança, na Capital - a unidade está na Associação de Moradores, localizada na Rua Jardim Silveira, 386, até sexta-feira.

Dois Irmãos do Buriti - está no Canteiro Central ao lado do Setor de Tributos, localizado na Av. Reginaldo Lemes da Silva, s/n, até quinta-feira.

Nossa Energia em fevereiro

10 a 14/02 Jardim Ouro Preto (Campo Grande);

11 a 13/02 Chapadão do Sul;

17 a 21/02 Jardim Centenário (Campo Grande);

18 a 20/02 Anastácio;

24 a 28/02 Jardim Los Angeles (Campo Grande);

25 a 27/02 - Jaraguari.

