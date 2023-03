Quadra poliesportiva do CoophafÃ© passarÃ¡ por revitalizaÃ§Ã£o

A reforma da quadra poliesportiva do bairro Coophafé será iniciada, segundo a Prefeitura de Campo Grande. A ordem de serviço para a obra, que prevê a troca do piso, pintura e tela metálica, foi assinada nesta semana e tem previsão para ser executada em até 90 dias.

De acordo com a Sisep (Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos), os trabalhos devem começar na próxima semana. No local, serão instalados postes para fixação de redes de vôlei, tabela de basquetebol, além da colocação de traves para a prática de futebol, atendendo as especificações técnicas das federações dos esportes.

Durante o ato de assinatura da ordem de serviço, a Prefeita Adriane Lopes reafirmou o compromisso da administração municipal de seguir recuperando e criando novos pontos destinados à prática de esportes e ao lazer. “Além da recuperação da praça, vamos trazer para essa praça ações do Movimenta CG, para que tenham aqui instrutores que auxiliem nas atividades e possam usufruir de forma democrática, de todo potencial que o espaço tem”, disse ela.

Celso Jesus, bancário aposentado e um dos moradores que ajudam a cuidar da praça, recebeu com muita alegria a notícia da revitalização “Eu sou um apaixonado por esse bairro e hoje estamos em festa ao receber dessa obra. Meu filho usa essa quadra e a reforma vai contribuir e muito com a prática esportiva e o lazer de todos nós”, frisou.

Com a reforma, a Prefeitura proporciona mais um ponto para a prática de exercício físico, fundamental para a saúde da população.

“Melhorar esses espaços para o lazer e o esporte para a população são prioridades da atual gestão. Vamos devolver às famílias dessa região um equipamento esportivo todo revitalizado, que vai garantir melhores condições de prática esportiva e também momentos de lazer nesse local”, ressalta Domingos Sahib Neto, secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Presente na solenidade, Odair Serrano, diretor da FUNESP (Fundação de Esporte), ressaltou a importância desses espaços na Capital. “A reforma de mais um espaço para a prática desportiva em Campo Grande é uma iniciativa muito bem-vinda para o desenvolvimento do esporte na cidade. Ganha a população e a cidade”, destacou.

Nascido e criado na região, Matheus de Carvalho, de 18 anos, falou das memórias de infância que tem ligadas ao espaço e confessou que está ansioso pela entrega da nova quadra. “Meus amigos e eu frequentamos essa praça desde muito pequenos. Saber que a quadra vai ser reformada, que teremos melhores condições de jogar, como nos velhos tempos, é bom demais” concluiu.

