R$ 60 por cabeça - drive in animou no início, mas preço caiu como “balde de água fria”

O Shopping Bosque dos Ipês resolver reviver as noites de cinema Drive-In em Campo Grande, com salas de exibição fechadas por conta da pandemia, o shopping iniciou o projeto “Bosque Drive-In”.

O conceito é fácil e bem conhecido pelo público, apesar de não ser comum cinemas ao ar livre com expectadores dentro de seus carros hoje em dia, muitos sabem como, ou tem uma ideia de como funciona essa tipo de atração.

Uma tela enorme ao ar livre, carros estacionados em fileiras e o áudio do filme sendo transmitido por rádio FM. A ideia de reviver a comum experiência dos anos 50 e 60, épocas em que o cinema Drive-In ganhou o mundo, alegrou e criou expectativas entre os campo-grandensses.

Apesar disso, um certo detalhe surgiu como um banho gelado e acabou desanimando uma parte do público, o valor cobrado para participar da experiência cinematográfica é de R$60 reais por pessoas.

Leitores do JD1 publicaram sua insatisfação com o valor em comentários nas redes sociais, “Quanta exploração, poderiam ser inovadores se cobrassem valor menor”, disse uma leitora.

“Por 60,00 da uma pizza com refri em casa no bem bom e sem risco de Covid”, exclamou outra leitora.

A reportagem entrou em contato com o shopping questionando os valores cobrados para as sessões do Bosque Drive-In. Em nota a assessoria respondeu que os preços são cobrados baseados nos custos da operação.

Em nota, o shopping também reforça a opção de meia entrada, onde o valor fica R$ 30,00 por pessoa, caso o cliente leve 1 kg de alimento não perecível.

“Foram disponibilizadas também opções de meia entrada, em caráter solidário, mostrando assim o valor social da ação”, escreveu a assessoria do shopping.

Vale lembrar que crianças até 7 anos tem a entrada gratuita.

Mais informações, como programação e como comprar os ingressos podem ser vistas aqui.

