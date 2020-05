Retrô? Bosque dos Ipês terá cinema drive-in

Flávio Veras, com informações da assessoria

O shopping Bosque dos Ipês anunciou nesta terça-feira (26) terá cinema drive-in. Segundo o estabelecimento, a ideia segue exemplo de países estrangeiros, que tomaram a medida para transmitir filmes, mesmo durante a pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Conforme e assessoria do shopping, o projeto exibirá filmes com sessões no estacionamento. “Será uma experiência inovadora para o público campo-grandense, resgatando o cinema drive-in, em uma atmosfera que mescla o 'retrô' ao que há de mais moderno de imagem e som”, explica o gerente de marketing Diogo Salgado.

Ainda conforme a assessoria, em breve - por meio das redes sociais do Shopping Bosque dos Ipês - serão anunciadas as datas, a programação e também os links para compra de ingressos, cujo processo será inteiramente online.

