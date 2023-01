Reajuste da tarifa de ônibus será discutido na segunda semana de janeiro

Com a greve dos motoristas do tranporte coletivo suspensa, a Prefeitura e o Consórcio Guaicurus decidirão o valor da passagem na segunda semana de janeiro, diante de uma possibilidade de aumento de cerca de 81%, previstos para a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande (Agereg).

Em resposta ao JD1 Notícias, a Prefeitura de Campo Grande informou que as tratativas em relação ao reajuste da tarifa de ônibus para 2023 estão em andamento. "O próximo passo será a discussão nos dados ao Conselho de Regulação que é formado por membros da sociedade civil e órgãos da gestão municipal".

O valor da tarifa técnica do transporte coletivo, que deve ser apresentado pela Agereg (Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Campo Grande), pode chegar a R$ 8,00, conforme avaliação do Consórcio Guaicurus. O reajuste é calculado anualmente pela Agereg, de acordo com os custos do transporte coletivo, como o valor do combustível, os custos com manutenção dos veículos e o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

A reunião está marcada para a segunda semana de janeiro de 2023, ainda com dia a confirmar, com quórum mínimo de 10 membros, para discussão e validação da tarifa que será entregue em relatório para avaliação do poder executivo. O conselho é formado por membros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA-MS), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MS), Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Conselho das Regiões Urbanas, AVICG, ASCCON, UMAM, CAU, Águas Guariroba, CTRCG, Solurb e Consórcio Guaicurus.

Ameaça de greve

No dia 27 de dezembro, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (STTCU-CG), Demétrio Freitas, o presidente do Consórcio Guaicurus e um representante da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de CG (Agereg) se reuniram para discutir o reajuste salarial.

A categoria pede reajuste de 16%, enquanto o Consórcio oferece a reposição inflacionária dos últimos 12 meses, João ainda pediu para que a categoria analise o percentual de 6,46% sugerido. Conforme a ata da reunião, João Resende, presidente do Consórcio Guaicurus, afirmou que só pode fazer compromisso que aumente os custos, se tiver o aval da Prefeitura.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também