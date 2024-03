Rede Hemosul pede doaÃ§Ã£o de sangue para reforÃ§ar o estoque em todo MS

Durante este final de semana, a Rede Hemosul está convocando os doadores de todas as tipagens sanguíneas para comparecerem às unidades em seus respectivos municípios, a fim de colaborar no preenchimento do estoque de sangue.

A coordenadora geral da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, pede o apoio dos doadores de Campo Grande, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. "Para ajudar na reposição de estoque para atender o hemocentro regional de Dourados, nos ajudem efetuando doações de sangue, principalmente dos tipos O+ e O-, mas todos os tipos sanguíneos são bem-vindos".

Atualmente, o estoque de sangue tipo O+ está em emergência com apenas 41% do necessário previsto pelo estoque estratégico.

Para doar sangue é necessário comparecer a uma das unidades de coleta portando documento oficial com foto, ter entre 16 e 69 anos, sendo que menores entre 16 e 17 anos devem estar acompanhados pelo pai ou mãe, ou responsável legal, pesar 51kg ou mais e estar bem alimentado e hidratado para realizar a doação.

Não existe um substituto para o sangue e sua disponibilidade é essencial em diversas situações. Doar sangue é um ato de solidariedade, então, faça a sua parte. Procure o hemocentro mais próximo e doe sangue regularmente. Doar sangue salva vidas.

Serviço

Confira os horários de atendimento das unidades da Rede Hemosul MS para este fim de semana:

Campo Grande

HEMOSUL COORDENADOR

Segunda a sexta-feira, das 7 horas às 17 horas; Sábado (02/03), o atendimento será das 7 horas às 17 horas.

HEMOSUL HRMS

Rua Engenheiro Lutero Lopes, 36 Aero Rancho. Segunda a sexta-feira, das 7 horas às 12 horas.

HEMOSUL SANTA CASA

Rua Rui Barbosa, 3.633 Centro. Segunda a sexta-feira, das 7 horas às 12 horas.

Ponta Porã

Segunda a sexta-feira, das 7 horas às 12 horas; em caráter excepcional, a unidade abrirá neste sábado (02/03), das 7 horas às 12 horas.

Paranaíba

Segunda a sexta-feira, das 7 horas às 11 horas.

Três Lagoas

Segunda a sábado, das 7 horas às 12 horas.

